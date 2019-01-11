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В Словакии пассажирский поезд столкнулся с фурой, есть пострадавшие

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В Словакии пассажирский поезд столкнулся с фурой, есть пострадавшие
10:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Словакии вечером в четверг, 10 января, столкнулись пассажирский поезд и фура.

На северо-западе Словакии в районе города Чадца в четверг вечером столкнулись пассажирский поезд и чешская фура.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде с сигнализацией, сообщает Aktuality.sk.

Два вагона поезда сошли с рельсов и упали набок. В результате пострадали по меньшей мере шесть пассажиров поезда и водитель грузовика.

По предварительным данным, на момент аварии в поезде находились 70 пассажиров.

В полиции уже заявили, что виновником аварии является водитель грузовика, который нарушил ПДД при выезде на железнодорожный переезд.

Напомним, 10 января примерно в 07:40 на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с.Половинки Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Эталон сообщением "Херсон – Одесса", в котором находились 27 пассажиров.

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ДТП, Авария, Поезд, Словакия, Фура.
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