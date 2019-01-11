Арест топ-менеджера Huawei в Польше: Китай дал комментарий

Новости мира: Пекин отреагировал на арест в Польше китайца из Huawei по обвинению в шпионаже.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что "очень обеспокоено" сообщениями об аресте в Польше гражданина Китая по обвинению в шпионаже.

Об этом пишет Reuters.

Агентство внутренней безопасности Польши, кроме гражданина Китая, задержало по тому же делу гражданина Польши. В четверг Варшавский суд согласился по просьбе прокуроров на арест мужчин на три месяца. Если их признают виновным в шпионаже, им грозит до 10 лет заключения.

Пекин призвал Варшаву рассмотреть дело "справедливо", говорится в сообщении.

Польский телеканал TVP сообщил, что задержанный поляк - это Петр Д., бывший чиновник Агентства внутренней безопасности (ABW), а китаец - директор польского отделения корпорации Huawei. Подозреваемый якобы покинул работу в ABW после обвинений в коррупции, хотя никогда официально не был обвинен.

"Мы в курсе ситуации, и мы ее изучаем. Пока у нас нет комментариев. Huawei придерживается всех действующих законов и правил в странах, где работает, и мы требуем, чтобы каждый сотрудник соблюдал законы и нормативные акты стран, где базируется", - сказали в Huawei.

По данным канала, правоохранители обыскали не только офисы Huawei, но и компании мобильной связи Orange Polska, где работал арестованный гражданин Польши. Orange Polska заявила, что правоохранители забрали материалы, связанные с работником. Компания добавила, что не знает, связано ли расследование с работой поляка, и она продолжит сотрудничать с властями.

В прошлом году компания Orange Polska работала с компанией Huawei по построению мобильных сетей 5G нового поколения в Польше.

Ряд государств, в частности США, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, касающихся национальной безопасности. Huawei утверждает, что ее оборудование безопасно.

В Еврокомиссии заявили, что европейцы должны остерегаться рисков, которые несет техника Huawei, ведь она имеет "черные двери", которые дают доступ к зашифрованным данным. Там убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".