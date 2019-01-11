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Создание группы в Европарламенте: Италия ведет переговоры с популистами Европы

Создание группы в Европарламенте: Италия ведет переговоры с популистами Европы
16:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Итальянские популисты планируют сформировать новую группу в Европарламенте.

Итальянские депутаты от популистского "Движения 5 звезд" планируют создать новую группу в Европарламенте и обещают обнародовать свой манифест накануне европейских выборов в мае.

Об этом сообщает Euractiv.

Лидер движения вице-премьер-министр Италии Луиджи ди Майо находился в Брюсселе, чтобы обсудить будущие планы новой политической группы.

После Brexit депутаты британской евроскептической партии UKIP выйдут из парламентской группы "Европа свободы и демократии" (EFDD), в которую сейчас входят депутаты Европарламента от "Движения 5 звезд". И непонятно, будет ли вообще существовать EFDD после выборов в мае, потому итальянцы ищут новых потенциальных союзников.

Ди Майо встретился с лидерами правого крыла польской партии Кукиз15, популистской хорватской партии "Zivi Zid" и либеральной финской партии "Liike Nyt" и обсуждал формирование новой группы.

Ди Майо также заявил, что ведутся переговоры с другими европейскими партиями. Кроме того, по его словам, "Движение 5 звезд" ждет ответа от лидеров протестного французского движения "желтых жилетов", которое пока не является политической единицей.

Союзники планируют подписать манифест из 10 пунктов, который определит общие ценности, которые разделяют стороны в новой политической группе. Церемония состоится в Риме в середине февраля.

Стороны, которые подпишут документ, будут иметь право свободного голосования по любому вопросу, как это уже происходит в группе EFDD.

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Италия, Европарламент, Движение 5 звезд, Луиджи Ди Майо.
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