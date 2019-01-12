В самом центре Парижа раздался мощный взрыв: есть пострадавшие

Новости мира: Центр Парижа всколыхнул мощный взрыв после продолжительного пожара в одном из магазинов.

Взрыв произошёл во время пожара в магазине в одном из центральных кварталов Парижа, сообщает в субботу французская полиция.

"Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем - произошёл мощный взрыв", - отмечается на странице полиции в Twitter.

#12Janvier: En prévision des #manifestations attendues ce week-end, @PompiersParis @APHP @samudeparis et @ARS_IDF appellent chacun à laisser la voie libre aux véhicules sanitaires et à tous les professionnels de santé. A tout moment, facilitez l’intervention des secours ! pic.twitter.com/jihXv5v9rc — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 12 января 2019 г.

Данных о погибших не поступало. В СМИ есть информация о нескольких пострадавших.

Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, помещению булочной нанесен большой ущерб. Разбиты витрины соседних магазинов.

По первым данным, причиной инцидента стала утечка газа.

В девятом округе Парижа расположены, в частности, столичная опера, а также - знаменитые магазине на бульваре Осман.

Между тем агентство Associated Press (AP) передало ранее в субботу, что французские службы безопасности в связи с демонстрациями "желтых жилетов" привлекают для обеспечения порядка в Париже бронеавтомобили, конную полицию и служебных собак.

Всего за порядком в Париже будут следить 5 тыс. человек, а по всей Франции - 80 тыс.

По данным AP, в Париже закрыты станции метрополитена и некоторые магазины, особенно возле правительственных учреждений и в районе Елисейских полей: во время предыдущих акций протеста эти магазины неоднократно подвергались нападениям со стороны участников беспорядков.

Ранее во французской полиции сообщали, что накануне планируемых субботних акций протеста произведено несколько арестов.

В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер отмечал, что среди участников регулярных протестов наблюдается радикализация настроений, и пообещал дать жесткий ответ нарушителям общественного спокойствия.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Их цель - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

В прошлую субботу на акции протеста во Франции вышли 50 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. в Париже.

По данным телеканала LCI, с начала протестов "желтых жилетов" пострадали более 1,7 тыс. активистов движения, а также около 1 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.