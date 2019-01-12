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Взрыв в Париже: четверо погибших, десятки пострадавших

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Взрыв в Париже: четверо погибших, десятки пострадавших
15:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В результате взрыва газа в центре Парижа погибли 4 человека, более трех десятков получили травмы различной тяжести.

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара в пекарне в центре Парижа погибли четыре человека, в том числе двое пожарных. Об этом сообщает Le Figaro.

"Власти только что объявили, что погибли 4 человека, в том числе 2 пожарных", - говорится в сообщении.

Кроме того, 36 человек были ранены в результате взрыва, в том числе 12 находятся в критическом состоянии. По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, 8 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. 24 человека получили легкие ранения. Вместе с тем издание Le Figaro приводит другую оценку, согласно которой в тяжелом состоянии - 12 человек.

По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, 8 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. 24 человека получили легкие ранения. Вместе с тем издание Le Figaro приводит другую оценку, согласно которой в тяжелом состоянии - 12 человек.

Согласно данным префектуры полиции, взрыв произошел в результате утечки газа. На место чрезвычайной ситуации мобилизовали 200 пожарных и 100 полицейских.

Несколько вертолетов гражданской авиации пролетали над местом происшествия. Они транспортировали раненых в больницы.

Улица вблизи пекарни усеяна обломками и осколками стекла - в соседних домах от силы взрыва вылетели окна и витрины.

Как сообщалось, сегодня утром в пекарне в центральной части Парижа прогремел взрыв. Сообщалось о по меньшей мере 20 пострадавших. Вероятной причиной взрыва называют утечку газа.

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Париж, Франция, Жертвы, Пожарные, Взрыв в Париже.
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