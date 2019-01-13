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Мэй: Отказ парламента от Brexit станет нарушением демократии

Мэй: Отказ парламента от Brexit станет нарушением демократии
13:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Тереза Мэй заявила парламентариям, что если они не поддержат соглашение о выходе Британии из ЕС - это будет нарушением обещаний, данных избирателям.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй предупредила парламентариев, что их отказ поддержать во вторник ее проект соглашения о Brexit станет нарушением доверия британцев к демократии.

Об этом сообщает The Guardian.

"Тереза Мэй предупредила о катастрофическом и недопустимом нарушении доверия к демократии, если во вторник депутаты откажутся поддержать ее проект соглашения о Brexit, а Великобритания останется в ЕС", - говорится в сообщении.

Глава правительства сказала, что Великобритания рискует выйти из ЕС без соглашения или же, если депутаты "не желают" столкнуться с неопределенностью, может вообще не выходить из сообщества.

В Лондоне допускают отказ от Brexit в случае провала голосования

В то же время, по словам Мэй, британский народ проголосовал за Brexit, а потом, на общих выборах 2017 года, 80% избирателей проголосовали за политиков, которые стояли на том, чтобы уважать результат референдума. Таким образом, подчеркнула премьер, британцы предоставили инструкции, и теперь очередь политиков выполнить их.

Как сообщалось, парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем в ноябре.

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ЕС, Британия, Тереза Мэй, Brexit.
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