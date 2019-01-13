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В Нидерландах задержали водителя, сбившего активиста "желтых жилетов" в Бельгии

В Нидерландах задержали водителя, сбившего активиста &quot;желтых жилетов&quot; в Бельгии
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Нидерландах задержали 56-летнего мужчину, который на грузовике совершил в Бельгии смертельный наезд на активиста "желтых жилетов" и скрылся.

В Нидерландах арестовали водителя грузовика, под колесами которого погиб участник акции "желтых жилетов" в Бельгии. Об этом сообщает NOS.

"Водитель грузовика, который был арестован минувшей ночью по подозрению в смертельном наезде, оказался 56-летним жителем нидерландского городка Донген. Это подтвердила прокуратура бельгийского города Льеж. 50-летний активист, который принимал участие в митинге, погиб в результате наезда грузовика ", - говорится в сообщении.

Водитель находится под арестом в Нидерландах. Бельгия уже попросила о его экстрадиции. Если он согласится, то может быть доставлен в Бельгию в течение недели, если нет - то это решать будет суд.

Подробности задержания не разглашают. Накануне полиция сначала обнаружила грузовик на автостоянке в нидерландском городе Тилбург.

Напомним, вечером 11 января грузовик совершил наезд на участников митинга "желтых жителей", в результате чего 50-летний активист умер на месте и еще один человек был травмирован. Все произошло вблизи границы Бельгии с Нидерландами, где часть автодороги была заблокирована манифестантами в количестве от 20 до 30 человек. "Желтые жилеты" в субботу, 12 января, вышли на акцию памяти в бельгийском городе Льеж.

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Все по теме:

Нидерланды, Водитель, Задержание, Грузовик, Смерть, Активист, Смертельный наезд, Протесты желтых жилетов в Бельгии.
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