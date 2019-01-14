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Переименование Македонии: Министр обороны Греции покинул пост

Переименование Македонии: Министр обороны Греции покинул пост
03:59 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Министр обороны Греции подал в отставку, его партия покидает коалицию.

Министр обороны Греции Панос Камменос подал в отставку, заявив о разногласиях с премьером Алексисом Ципрасом по соглашению об изменении названия Македонии.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Камменос подал в отставку после утренней встречи с Ципрасом в воскресенье.

"Вопрос Македонии не позволяет мне оставаться на посту. Я отзываю свою поддержку правительства. "Независимые греки" выходят из правительства", - сказал он.

Панос Камменос является лидером партии-младшего партнера СИРИЗЫ по коалиции. "Независимые греки" изначально не поддерживали соглашение о переименовании Македонии.

Премьер Греции заявил, что принял отставку Камменоса. Министерство обороны возглавит глава Генштаба Вангелис Апостолакис.

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Греция, Македония, Панос Камменос, Переименование Македонии.
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