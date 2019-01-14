В Германии заговорили о возможном выходе из ЕС

Новости мира: Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" не исключает возможность выхода Берлина из ЕС, если не произойдет кардинальных изменений.

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) перед выборами в Европарламент приняла программу с пунктом о возможном выходе Берлина из Евросоюза, если ЕС не претерпит кардинальных изменений.

"Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии или упорядоченный роспуск ЕС и создание нового европейского экономического и основанного на соблюдении общих интересов сообщества", - цитирует ТАСС текст программы.

При этом дата возможного выхода Германии из ЕС не уточняется. АдГ также призвала ограничить и взять под контроль приток мигрантов в Европу, чтобы "сохранить идентичность европейских народных культур".

Напомним, глава правительства Великобритании Тереза Мэй предупредила парламентариев, что их отказ поддержать во вторник ее проект соглашения о Brexit станет нарушением доверия британцев к демократии. Великобритания рискует выйти из ЕС без соглашения или же, если депутаты "не желают" столкнуться с неопределенностью, может вообще не выходить из сообщества. Как сообщалось, парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем в ноябре.