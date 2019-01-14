Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения
Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Оригинальные посевалки на Старый Новый год 2019
Оригинальные посевалки на Старый Новый год 2019

В Германии заговорили о возможном выходе из ЕС

В Германии заговорили о возможном выходе из ЕС
17:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" не исключает возможность выхода Берлина из ЕС, если не произойдет кардинальных изменений.

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) перед выборами в Европарламент приняла программу с пунктом о возможном выходе Берлина из Евросоюза, если ЕС не претерпит кардинальных изменений.

"Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии или упорядоченный роспуск ЕС и создание нового европейского экономического и основанного на соблюдении общих интересов сообщества", - цитирует ТАСС текст программы.

При этом дата возможного выхода Германии из ЕС не уточняется. АдГ также призвала ограничить и взять под контроль приток мигрантов в Европу, чтобы "сохранить идентичность европейских народных культур".

Напомним, глава правительства Великобритании Тереза Мэй предупредила парламентариев, что их отказ поддержать во вторник ее проект соглашения о Brexit станет нарушением доверия британцев к демократии. Великобритания рискует выйти из ЕС без соглашения или же, если депутаты "не желают" столкнуться с неопределенностью, может вообще не выходить из сообщества. Как сообщалось, парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем в ноябре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Кардинальные изменения, Выход из ЕС, Немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день
02 Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
03 День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления
04 Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
05 У берегов Крыма произошло землетрясение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма произошло землетрясение
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Православные христиане сегодня отмечают Обрезание Господне
Православные христиане сегодня отмечают Обрезание Господне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь