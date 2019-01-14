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Чавушоглу заявил, что Турция не боится угроз США

Чавушоглу заявил, что Турция не боится угроз США
19:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не боится давления со стороны США и считает, что стратегическим партнерам не нужно ругаться.

Анкара не боится давления, а экономические угрозы США ни к чему не приведут. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушголу, сообщает Anadolu.

Глава турецкой дипломатии выступил с таким заявлением, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил Турции экономическим уничтожением, если она будет угрожать сирийским курдам.

По убеждению Чавушкголу стратегическим партнерам не пристало ругаться в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Турция продолжает перебрасывать военную технику и спецназовцев в воинские части, дислоцированные на границе с Сирией.

Турция и США провела переговоры относительно Сирии

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после выхода американских войск из Сирии Анкара во время своих операций будет атаковать сирийских курдов . Объясняя заявление Дональда Трампа, председатель Госдепа Майк Помпео предположил применения в Турцию экономических санкций .

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Все по теме:

США, Давление, Экономические санкции, Мевлют Чавушоглу, Глава МИД Турции.
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