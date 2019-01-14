В Австрии четырех мужчин засыпало 6 метрами снега, есть погибший

Новости мира: В федеральной земле Зальцбург, в западной Австрии четырех мужчин снесло с крыши лавиной и присыпало слоем снега толщиной в 6 метров, один человек погиб.

В австрийской федеральной земле Зальцбург четырех мужчин, которые занимались уборкой снега с крыши жилого дома, снесло лавиной с крыши и присыпало слоем снега толщиной 6 метров, в результате чего один человек погиб. Об этом в понедельник сообщает австрийское издание Salzburger Nachrichten.

"В общине Файштенау, что в районе Флахгау, в понедельник перед обедом 4 мужчин засыпало 6-метровым слоем снега в результате схода лавины с крыши дома. По данным полиции, рабочие занимались уборкой снега с крыши частного дома. 47-летнего мужчину засыпало полностью, реанимационные усилия были тщетны, он скончался", - говорится в сообщении.

Еще двое мужчин после схождения лавины снега с крыши получили травмы, их доставили в больницу Зальцбурга. Четвертый остался невредим.

Все четверо мужчин работали в одной из коммерческих фирм. По предварительным данным, они занимались очисткой крыши от снега без соответствующего снаряжения. Пока полиция квалифицирует инцидент как несчастный случай.