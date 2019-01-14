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ОЗХО включит "Новичок" в список запрещенных веществ

ОЗХО включит &quot;Новичок&quot; в список запрещенных веществ
22:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерена добавить нервно-паралитический агент "Новичок" в список запрещенных веществ.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что добавит нервно-паралитический агент "Новичок" в список запрещенных веществ. Об этом сообщает Reuters.

14 членов исполнительного совета одобрили соответствующее предложение, поданное Соединенными Штатами, Канадой и Нидерландами. Согласно ему, две группы высокотоксичных соединений, куда входит вещество, использованное в Солсбери, включат в приложение к Конвенции по запрещению химического оружия.

Представительница Канады в ОЗХО сообщила также, что Россия дистанцировалась от принятия решения, но не вмешивалась в процесс. Издание отмечает, что это первое изменение в списке запрещенных веществ с момента появления приложения к Конвенции по запрещению химического оружия в 1997 году.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

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30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина умерла, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

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Химическое оружие, Новичок, Организация, ОЗХО, Запрещение, Список запрещенных веществ.
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