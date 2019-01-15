Преемница Меркель ответила на предупреждение посла США о "Северном потоке - 2"

Новости мира: У Меркель раскритиковали угрозы посла США ввести санкции за "Северный поток-2".

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковала предупреждение США о санкциях в отношении немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Об этом пишет DW.

Лидер партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель указала, что "подобные угрозы" американский дипломат Ричард Греннел высказывает не впервые.

"Следует сказать, что такая форма дипломатического обращения непривычна, но она не является новой. Подобное мы уже видели во время его вступления в должность. Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ", - заявила Крамп-Карренбауэр в интервью DW.

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2" письма с предупреждениями о том, что "фирмы, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций".

Ранее действия посла США раскритиковала и представитель МИД РФ.