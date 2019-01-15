Скачать
Вторник, 15.01.2019
Без Трампа: Демократы и республиканцы обсудят, как выйти из &quot;шатдауна&quot;
Без Трампа: Демократы и республиканцы обсудят, как выйти из "шатдауна"
Разделение ГФС: Правительство выставило дедлайн
Разделение ГФС: Правительство выставило дедлайн
Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
Поздравления с именинами Василия на украинском языке
Поздравления с именинами Василия на украинском языке

Преемница Меркель ответила на предупреждение посла США о "Северном потоке - 2"

Преемница Меркель ответила на предупреждение посла США о &quot;Северном потоке - 2&quot;
04:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: У Меркель раскритиковали угрозы посла США ввести санкции за "Северный поток-2".

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковала предупреждение США о санкциях в отношении немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Об этом пишет DW.

Лидер партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель указала, что "подобные угрозы" американский дипломат Ричард Греннел высказывает не впервые.

"Следует сказать, что такая форма дипломатического обращения непривычна, но она не является новой. Подобное мы уже видели во время его вступления в должность. Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ", - заявила Крамп-Карренбауэр в интервью DW.

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2" письма с предупреждениями о том, что "фирмы, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций".

Ранее действия посла США раскритиковала и представитель МИД РФ. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Северный поток-2, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Ричард Греннел.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
02 Поздравления с именинами Василия на украинском языке
03 Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
04 Климкин выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Гданьска Адамовича
05 Конкурент "Мрии": прошли испытания нового самого большого самолета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Теракт в Кабуле: Более 40 человек ранены
Теракт в Кабуле: Более 40 человек ранены
Brexit: 15 января в Британии состоится решающее голосование
Brexit: 15 января в Британии состоится решающее голосование
Христиане празднуют день Святителя Василия Великого
Христиане празднуют день Святителя Василия Великого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь