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Европа потерпает от снегопадов, в некоторых странах введено чрезвычайное положение

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Европа потерпает от снегопадов, в некоторых странах введено чрезвычайное положение
15:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: Потепление после серии снегопадов в Европе привело к увеличению количества снежных лавин и наводнениям.

С начала года Европа страдает от обильных осадков в виде снегопадом, в результате потепления в некоторых странах началось наводнение. В Альпах высокий риск схода лавин. В результате природных стихий власти проводят эвакуации населения и вводят чрезвычайное положение. Не обошлось также и без жертв и потерпевших.

Из-за сильных метелей в Боснии произошло серьезное ДТП, в котором погибли три человека, еще 17 человек пострадали. На заснеженной дороге столкнулся пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщило издание Euronews.

Сильные снегопады в Сербии стали причиной введения чрезвычайного положения, которое действует уже несколько дней.

На помощь экстренным службам и полиции Баварии были выделены подразделения бундесвера (вооруженные силы Германии – 24 Канал). На юге и юго-востоке Германии дороги от снега расчищает тяжелая военная техника

В Швейцарии лавина накрыла отель с туристами. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Клиентов отеля эвакуировали, а само заведение закрыли на неопределенный срок.

Австрийские чрезвычайные службы сообщили, что в результате серии лавин заблокированы дома и дороги. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Так, в Рамзау лавиной накрыло отель. 60 его гостей и персонал смогли выбраться из здания невредимыми.

Небывалые снегопады и холода в Европе за 10 дней унесли жизни 21 человека

Теплая и влажная погода после нескольких дней снегопадов увеличила риски схода лавин на юге Германии, в Австрии и Швейцарии.

В Баварии талыми водами затопило ряд дорог, а река Ворниц вышла из берегов. С начала года в регионе в результате схода лавин и инцидентов, связанных со стихией, погибли десятки людей.

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Германия, Альпы, Наводнения, Снегопады, Лавины.
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