Лукашенко заявил о всесторонней угрозе сувернитету Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил опасность, которая может подстерегать страну как с Востока, так и с Запада. Об этом Лукашенко заявил во время согласовывая назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
Обращаясь к назначенным чиновникам, президент Беларуси заявил, что Восток и Запад могут быть угрозой для независимости Республики Беларусь, которая "и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости".
"Я об этом говорил неоднократно. Но никакие внешние угрозы и опасности нам не страшны, если мы качественно выполняем свою работу на благо граждан", - добавил Лукашенко.
По его словам, власть должна поднять уровень жизни населения, иначе никому "этот суверенитет" не будет нужен.