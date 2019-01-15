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Лукашенко заявил о всесторонней угрозе сувернитету Беларуси

Лукашенко заявил о всесторонней угрозе сувернитету Беларуси
16:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: Александр Лукашенко заявил об угрозах суверенитету Беларуси с Востока и Запада.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил опасность, которая может подстерегать страну как с Востока, так и с Запада. Об этом Лукашенко заявил во время согласовывая назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Обращаясь к назначенным чиновникам, президент Беларуси заявил, что Восток и Запад могут быть угрозой для независимости Республики Беларусь, которая "и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости".

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"Я об этом говорил неоднократно. Но никакие внешние угрозы и опасности нам не страшны, если мы качественно выполняем свою работу на благо граждан", - добавил Лукашенко.

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По его словам, власть должна поднять уровень жизни населения, иначе никому "этот суверенитет" не будет нужен.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Угроза для Беларуси.
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