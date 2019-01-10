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Лукашенко о возможном объединении Беларуси с РФ: И речи быть не может

Лукашенко о возможном объединении Беларуси с РФ: И речи быть не может
14:38 Сегодня Телеграф

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшний день вопрос об объединении Беларуси и России не стоит.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году заявил, что разговоры об объединении Беларуси с Россией глупые и притянутые за уши.

По словам Лукашенко, на сегодняшний день существует слишком много таких разговоров. Он также отметил, что появилось много вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии церкви в Беларуси. Президент Беларуси подчеркнул, что на сегодняшний день речи об объединении России и Беларуси нет и быть не может.

Беларусь и Россия подписали договор о создании Союзного государства и развивали свои отношения, строго согласно этому документу.

Ранее, страны должны были принять Конституцию Союзного государства, где должно были быть прописаны и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика и так далее, но РФ отказалась от этого.

Лукашенко заявил, что РФ и Беларуси нужно садиться за стол переговоров и решить, на что страны сегодня согласно договору могут без всякого давления пойти.

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Президент Беларуси подчеркнул, что союз двух стран может развиваться только на равноправной основе. На этот шаг не может пойти и сама Россия, что якобы Лукашенко подтвердил Путин. В заключении Лукашенко заявил, что в связи с этим нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, пойти на объединение и призвал успокоиться и прекратить разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет.

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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Объединение, Исключение возможности.
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