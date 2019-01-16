Йоханис считает, что присоединение к Шенгенской зоне улучшит безопасность

Новости мира: Румыния будет председательствовать в Совете Евросоюза и координировать его работу.

Президент Румынии Клаус Йоханис заявил, что присоединение к Шенгенской зоне улучшит безопасность всего пространства без пограничного контроля.

"Все соглашаются, что Румыния должна стать частью Шенгенской зоны. Мы убеждены, что вступление Румынии в Шенгенскую зону улучшит ее безопасность, но для этого необходимо убеждать некоторых наших друзей и партнеров, также необходимо достичь определенных успехов. Если все вопросы будут решены - это произойдет в ближайшее время, у нас есть шанс решить этот вопрос", - сказал Йоханис.

Напомним, что в следующие 6 месяцев Румыния будет председательствовать в Совете Евросоюза и координировать его работу. Румынские власти заявили, что председательство Бухареста в ЕС пройдет под лозунгом политики сплоченности и сближения.