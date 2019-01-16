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Британский парламент будет голосовать за вотум недоверия Мэй

Британский парламент будет голосовать за вотум недоверия Мэй
09:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Партия Лейбористов подал в британский парламент соответствующее предложение, могут состояться досрочные выборы

Вечером 16 января парламент Великобритании рассмотрит вопрос вотума недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй и ее правительству.

Соответствующее предложение на рассмотрение Палаты общин вынес лидер оппозиционной к правительству Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, если члены парламента поддержат предложение Корбина, Мэй грозит отставка.

Подобное голосование в декабре провели парламентарии от Консервативной партии, лидером которой является премьер. Тогда Мэй поддержали, но преимущество было небольшое.

Как сообщалось, во вторник, 15 января, британские парламентарии не проголосовали за соглашение о выходе из ЕС, предложенное правительством. "Против" соглашения проголосовали 432 депутата, "за" - только 202.

Отклоненная версия соглашения между Великобританией и ЕС в конце ноября была принята 27 странами Евросоюза. В ней изложены условия Brexit, однако документ вступит в силу только в том случае, если за нее проголосует парламент.

Состоялось голосование Палаты лордов по правительственному плану Brexit

Премьер-министр Тереза Мэй настаивала на том, что изложенные в соглашении условия - лучшие из возможных для Великобритании

Однако значительное количество парламентариев эту версию договора о выходе из ЕС раскритиковали. В частности, горячие споры вызвал вопрос о том, что произойдет с границей между Северной Ирландией и Ирландией, которая входит в Европейский Союз.

Формально после провала голосования возможно любое развитие событий - вплоть до крайних и пока теоретических вариантов выхода Великобритании из ЕС без соглашения о Brexit. Теперь Соединенное Королевство должно покинуть Европейский Союз 29 марта.

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Великобритания, Евросоюз, Тереза Мэй, Brexit.
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