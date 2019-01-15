Состоялось голосование Палаты лордов по правительственному плану Brexit

Новости мира: Британская палата лордов не поддержала правительственный план Brexit.

Палата лордов британского парламента не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из Евросоюза и отвергла вариант жесткого Brexit.

Об этом информирует Twitter Палаты лордов.

RESULT: #HouseofLords votes 321 for, 152 against @LadyBasildon motion to reject no deal outcome and regretting terms of govt deal and future relationship with EU, so motion is agreed pic.twitter.com/LrXGiuAALl — House of Lords (@UKHouseofLords) 14 января 2019 г.

«Палата лордов 321 голосом "за" и 152 "против" проголосовала за то, чтобы отбросить сценарий выхода из ЕС без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного проекта соглашения относительно будущих отношений с ЕС», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в британский парламент на этой неделе могут внести два законопроекта об организации нового референдума по выходу страны из Евросоюза.