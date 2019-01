Состоялось голосование Палаты лордов по правительственному плану Brexit

Палата лордов британского парламента не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из Евросоюза и отвергла вариант жесткого Brexit.

Об этом информирует Twitter Палаты лордов.

RESULT: #HouseofLords votes 321 for, 152 against @LadyBasildon motion to reject no deal outcome and regretting terms of govt deal and future relationship with EU, so motion is agreed pic.twitter.com/LrXGiuAALl

— House of Lords (@UKHouseofLords) 14 января 2019 г.