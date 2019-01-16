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Эрдоган: Война в Сирии выходит на новый этап

Эрдоган: Война в Сирии выходит на новый этап
09:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Турция приложит усилия для восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Война в Сирии с решением Соединенных Штатов вывести свои войска из страны выходит на новый этап.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью газете "Коммерсантъ".

"Гражданская война в Сирии, продолжающаяся с 2011 года и унесшая жизни сотен тысяч людей, выходит на новый этап в связи с решением Соединенных Штатов вывести свои войска из страны", - сказал Эрдоган.

Он заявил также, что в декабре провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и сообщил ему, что Турция в этом новом процессе «полна решимости сделать необходимые шаги для восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке».

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"Уход США из Сирии — это шаг в правильном направлении, потому что сирийский кризис может быть разрешен только теми странами, которым заживление ран Сирии принесет пользу, а их углубление — вред", - сказал Эрдоган, говоря об "астанинском формате" (Турция, Иран, РФ).

Президент Турции подчеркнул, что Турция занимает открытую позицию в отношении Сирии и считает, что устранение нестабильности на ее южной границе возможно только при сотрудничестве и совместных действиях с друзьями и союзниками.

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Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Война в Сирии.
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