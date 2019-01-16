ЕС одобрил санкции против ГРУшников, причастных к отравлению Скрипалей

Новости мира: Российские ГРУшники попали под европейские санкции в связи с причастностью к отравлению Скрипалей в Солсбери.

Послы стран-членов Евросоюза одобрили введение санкций против четырех офицеров российского ГРУ, которые причастны к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Тwitter.

"Послы ЕС сегодня согласились относительно введения санкций против четырех офицеров ГРУ, включая двух «туристов» в Солсбери", - написал он.

По словам журналиста, санкции должны одобрить министры стран-членов ЕС в понедельник.

Йозвяк добавил, что в санкционный список также будут внесены пятеро граждан Сирии.

Как сообщалось, 5 марта 2018 года офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент «Новичок» российского происхождения.

В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым были отравлены Скрипали, и подтвердили российское происхождение "Новичка".

Позднее, 30 июня, произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер, 45-летний Чарли Роули, выжил.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - «Александр Петров» (настоящее имя Александр Мишкин) и «Руслан Боширов» (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ.