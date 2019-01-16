Депутаты в Британии не отправили правительство Мэй в отставку

Новости мира: Парламент Британии не смог отправить в отставку правительство Терезы Мэй.

Палата общин парламента Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй.

За отставку правительства проголосовали 306 депутатов, против - 325.

Вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Лейбористская партия после вчерашнего провального голосования за соглашение о выходе из ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем.

Премьер пообещала в понедельник представить в парламенте новый план дальнейших действий по Brexit, но его условия пока неизвестны.

Ранее она неоднократно заявляла, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта даже если парламент не одобрит ее соглашение.

Напомним, 15 января Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства о выходе из ЕС, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель готов обсудить новый вариант соглашения, при условии, что Лондон изменит свои ключевые требования.

Издание The Times сегодня сообщило, что чиновники ЕС изучают планы отсрочки Brexit до 2020 года после того, как Германия и Франция заявили о своей готовности продлить переговоры о выходе.