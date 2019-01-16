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ЕС не откажется текущего соглашения с Великобританией по Brexit

ЕС не откажется текущего соглашения с Великобританией по Brexit
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В ЕС не рассматривают возможности новых переговоров по соглашению о Brexit.

В Евросоюзе после состоявшегося 15 января голосования в Палате общин по соглашению о Brexit ожидают, что Великобритания объяснит, чего же она желает, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Мы по-прежнему готовы встречаться и обсуждать. Но Европейский совет на основе статьи 50 (Договора о Евросоюзе - ред) заявил, что соглашение о выходе, одобренное 27 государствами и Соединенным Королевством, не может быть подвергнуто (дополнительным - ред) переговорам", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

15 января Палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

М.Схинас отказался комментировать многочисленные заявления, последовавшие за голосованием в британском парламенте, и вместо этого повторил опубликованное вечером во вторник заявление председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

В ответ на дополнительные вопросы М.Схинас заявил, что команда экспертов ЕС под руководством Мишеля Барнье провела переговоры, которые привели к приемлемому соглашению, единогласно поддержанному 27 государствами и принятому правительством Великобритании.

"Следующий этап должен осуществиться в Лондоне. Мы не можем больше сделать ничего другого на этой стадии", - добавил пресс-секретарь.

"Самое важное теперь то, чтобы мы знали, чего нам ожидать от Соединенного Королевства. Сейчас мы этого не знаем", - отметил он.

На вопрос, согласится ли ЕС на продление процедуры, если Великобритания обратится с такой просьбой, представитель Еврокомиссии ответил: "Не было просьб Соединенного Королевства о продлении процедуры. Если такая просьба возникнет, должны быть изложены ее мотивы, и это 27 государствам надлежит принимать единогласное решение по такому вопросу".

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М.Схинас уточнил, что соответствующий порядок изложен в статье 50 Договора о Европейском союзе.

Он отказался отвечать на вопросы, с кем именно контактировал Ж.-К.Юнкер после голосования в Палате общин, сказав, что "почти со всеми". М.Схинас не стал уточнять, была ли среди них британский премьер Тереза Мэй и ожидают ли ее в Брюсселе в ближайшее время.

"А с кем еще не переговорил (Ж.-К.Юнкер - ред), переговорит в течение дня", - заключил М.Схинас.

15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что уже внес на рассмотрение парламента предложение о вотуме недоверия правительству Мэй.

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ЕС, Великобритания, Евросоюз, Маргаритис Шинас, Brexit.
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