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Меркель заявила, что Германия готова к "жесткому" Brexit

Меркель заявила, что Германия готова к &quot;жесткому&quot; Brexit
14:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Канцлер Германии Ангела Меркель после отказа британского парламента поддержать соглашение с ЕС заявила о готовности Берлина к жесткому Brexit.

Германия готова к так называемому "жесткому" Brexit, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала Welt.

"Мы готовы к тому, что упорядоченного решения не будет, поэтому завтра в Бундестаге пройдут консультации по поводу законов, которые вступят в силу в случае, если соглашения с Великобританией о выходе не будет", - сказала А.Меркель.

15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Теперь у премьер-министра Британии Терезы Мэй есть три дня, чтобы представить парламенту план Б. Не исключена ситуация, что Британия выйдет из ЕС без сделки, проведет повторный референдум, вернется к переговорам с ЕС или проведет внеочередные всеобщие выборы.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что уже внес на рассмотрение парламента предложение о вотуме недоверия правительству Мэй.

Ранее лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по Brexit "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

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Германия, ЕС, Ангела Меркель, Brexit.
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