В университете города Лион во Франции прогремел взрыв, есть пострадавшие

Новости мира: В кампусе французского университета Лиона произошла серия взрывов, а потом возник пожар, пострадали 3 человека.

На юго-востоке Франции в одном из крупнейших университетов страны, университете Лиона произошла серия взрывов.

По информации местных СМИ, первый взрыв прогремел в кампусе La Doua в Виллербане, к северу от центра Лиона. Это здание кампуса оборудовано под научную библиотеку. На данный момент известно, что трое человек получили легкие ранения.

Предположительно, взрыв произошел на крыше библиотеки. Мгновенно после этого произошел пожар. По данным издания причиной взрыва были 3 газовых баллона.

Столбы черного густого дыма подымались вверх на несколько метров. На момент взрыва, на крыше работали ремонтники. Баллоны с газом использовались, чтобы выполнить работы по герметизации.

Important incendie sur la campus de la Doua au Nord de Lyon pic.twitter.com/XkMiGOPc9D — Florent Derue (@florentderue) 17 января 2019 г.

В университете пока не сообщили, являются пострадавшие студентами университета или нет. люди, которые находились в библиотеке, эвакуированы. На месте работают спасатели. По информации издания, ситуация находится под контролем.

В социальных сетях университет Лиона советует студентам и преподавателям не приближаться к зданиям ближе чем на 100 метров. На месте происшествия работаю сотрудники пожарной службы, которые пытаются справиться с возгоранием.