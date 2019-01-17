В Нью-Йорке с помощью динамита взорвали часть старого моста

Новости мира: В Нью-Йорке с помощью динамита подорвали один из старых мостов Таппан Зи через реку Гудзон.

В Нью-Йорке во вторник, 15 января, строители с помощью динамита подорвали огромный мост через реку Гудзон.

Сообщается, что снесенный мост под названием Таппан Зи построили еще в 1955 году. Он был одним из самых старых мостов через Гудзон американского Нью-Йорка.

Его планировали снести еще в 2005 году, но по неизвестным причинам это произошло лишь только сейчас.

Отмечается, что несмотря на ранее время, большое количество наблюдателей пришли увидеть зрелищный снос. Строители заложили взрывчатку в основание концевых опор и взорвали мост утром.

Напомним, на юге Китая открыли самый длинный в мире стеклянный мост. Конструкция в 200 метров длиной завершается смотровой площадкой. И все это на высоте в несколько метров над пропастью. Чтобы стекло оставалось прозрачным, посетителей пускают в бахилах.

Однако окружающие пейзажи, захватывающие дыхание, способны оценить не все – некоторым туристам становится не до пейзажей, когда во время прогулки по мосту их парализует страх. Тогда на помощь приходят специально обученные сотрудники. Строители уверяют, что бояться ходить по стеклу не следует, потому что пол сверхпрочный – каждая его секция может выдержать вес двух машин.