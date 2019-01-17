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В МИД Польши заявили об активных попытках России поссорить Киев и Варшаву

В МИД Польши заявили об активных попытках России поссорить Киев и Варшаву
15:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: gov.pl

Новости мира: МИД Польши сообщает, что Россия инвестирует много денег, чтобы поссорить Варшаву и Киев.

Россия использует определенные исторические вопросы, чтобы рассорить Польшу и Украину. В этот раздор РФ инвестирует много денег и энергии. Об этом заявил представитель департамента безопасности политики министерства иностранных дел Польши Марек Щигель, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Они (действия) очень хорошо подготовлены, в них инвестировано много энергии и денег, чтобы рассорить Украину и Польшу. Это именно они (российские политики) делают и в Великобритании и Испании. Они ничего не придумали. Не придумали каталонского национализма, но используют его, и не придумали Национальный фронт во Франции, но поддерживают его. Они разыгрывают обе стороны по отдельным проблемам, делают это намеренно, поскольку хотят ослабить нас", - подчеркнул польский дипломат.

Важными элементами эффективной политики защиты от дезинформации, по мнению Щигеля, является санкционная политика, а также поддержка высококачественной журналистики и образования, особенно молодого поколения и пользователей Интернета.

"Действия стран Запада должны быть более активными. Мы больше внимания должны уделять действиям в русскоязычном информационном пространстве, например, поддерживать независимые русскоязычные СМИ", - отметил Щигель.

Напомним, ранее Конституционный суд Польши признал незаконными положения поправки к Закону об ИНП, касающиеся "преступлений украинских националистов".

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Польша, Россия, МИД Польши, Марек Щигель.
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