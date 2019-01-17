Берлускони в свои 82 года собрался на выборы в Европарламент

Новости мира: Проевропейский Сильвио Берлускони собирается на выборы в Европарламент.

В прошлом премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о решении баллотироваться на предстоящих выборах в Европарламент.

Об этом он заявил, выступая в родной для себя Сардинии, сообщает Euractiv.

82-летний Сильвио Берлускони рассчитывает благодаря своему опыту показать жителям Евросоюза риски отхода от традиционных западных ценностей.

"Благодаря моим знаниям, опыту и способности убеждать, я думаю, что могу сыграть важную роль и заставить граждан Европы понять, что мы рискуем отойти от западных ценностей", - сказал он во время национального тура в преддверии административных выборов в Италии в следующем месяце.

Сильвио Берлускони принял решение о баллотировании после встречи с действующим президентом Европарламента Антонио Таяни, который входит в движение Forza Italia, лидером и основателем которого является сам Берлускони.

По мнению Берлускони, он способен «положить конец правительству, как в 1994 году, когда решил остановить коммунистов». Он также ожидает, что глава партии «Лига» Маттео Сальвини сам захочет сформировать правоцентристское правительство.

Берлускони в суде вернул себе право баллотироваться на выборы после того, как его осуждали за налоговые махинации, что не позволяло занимать госдолжности.

82-летнего итальянца считают сторонником правоевропейского лагеря, после того, как он в прошлом году писал в твиттере, что позиционирует Великобританию, как часть Европейского Союза.