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"Путин, уходи домой": в Сербии выступили против визита Путина

&quot;Путин, уходи домой&quot;: в Сербии выступили против визита Путина
19:00 Сегодня Телеграф

Новости мира: В целом регионе в Сербии распространяют листовки против визита российского президента Владимира Путина.

На севере Сербии в ряде городов Воеводины (автономная провинция на севере Сербии — ред.), усилиями организации «Молодая Воеводина» были расклеены листовки против визита президента Российской Федерации Владимир Путина в Белград, сообщает B92.

В сообщении организации «Молодая Воеводина» отмечается, что в множестве городах по их инициативе были расклеены листовки, на которых английским языком написано «Путин, иди домой». Такие листовки замечены в городах Кикинда, Бечей, Врбас, Ковачица и Нови-Сад.

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Ранее сообщалось, сегодня, 17 января, президент Российской Федерации Владимир Путин проводит официальный визит в Сербию, где в столице страны Белграде он в рамках торжественного приема встречается с президентом страны Александром Вучичем для обсуждения экономических и оборонных вопросов, в том числе и проблему Косово.

Известно, что власти Сербии лояльно относятся к России, но вместе с попытками наладить дружеские отношения с Москвой, не отказываются от намерений присоединиться к Евросоюзу.

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Все по теме:

Сербия, РФ, Владимир Путин, Александр Вучич, Молодая Воеводина.
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