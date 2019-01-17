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Борьба с дезинформацией: ЕС будет взаимодействовать с Украиной

Борьба с дезинформацией: ЕС будет взаимодействовать с Украиной
19:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира: ЕС будет взаимодействовать с Украиной в борьбе против дезинформации.

Министры иностранных дел ЕС 21 января в Брюсселе рассмотрят имплементацию плана действий по борьбе против дезинформации и развитию сотрудничества с международными организациями и странами, которые являются целью информационных атак, включая Украину.

Об этом накануне заседания Совета ЕС министерского уровня, как сообщает корреспондент Укринформа, рассказал официальный представитель Евросоюза.

"Понятно, что мы делаем особый упор на развитии взаимодействия с международными организациями, которые также сталкиваются с проблемами дезинформации и имеют ответы способности их решения. В частности, речь идет о НАТО или, например, страны "большой семерки". Но мы также настроены на сотрудничество с другими странами, в частности, нашими соседями, которые подвергаются таким информационным влияниям. В частности, Украина входит в число таких стран", - отметил официальный представитель ЕС.

В сопроводительных материалах, которые были розданы прессе накануне встречи, напоминается, что План действий борьбы против дезинформации был представлен Еврокомиссией 5 декабря прошлого года. 8 января Совет ЕС по общим делам рассмотрел имплементацию этого плана в контексте европейских приближающихся выборов, с целью предотвратить злонамеренное внешнее вмешательство в избирательный процесс.

Министры иностранных дел во время рассмотрения Плана действий делать акцент на международных аспектах, в частности, в ресурсном обеспечении процессов борьбы против дезинформации, обмена опытом со странами-партнерами, повышения осведомленности и устойчивости гражданского общества к внешних недружественным информационным воздействиям, включая привлечение неправительственных организаций, представителей бизнеса и науки.

"Министры также обсудят важность противодействия дезинформации в более широком контексте гибридных угроз, внешних воздействий и стратегической коммуникации. В частности, действия подразделений Службы внешних действий, которые привлечены к идентификации, анализа и повышения осведомленности о кремлевской дезинформации", - говорится в документе.

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ЕС, Еврокомиссия, Совет ЕС, Борьба с дезинформацией.
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