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Британия готовится к Brexit: По всей стране развернут войска

Британия готовится к Brexit: По всей стране развернут войска
19:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Британия официально переводит военных резервистов в состояние готовности.

Британское правительство анонсировало, что для подготовки к так называемому "жесткому" Brexit без соглашения по всей стране будут развернуты военные силы.

Как сообщает The Independent, в четверг правительство обнародовало официальное сообщение, в котором призвало резервистов британской армии помочь справиться с последствиями выхода из ЕС ради "благополучия, здоровья и безопасности граждан Великобритании и экономической стабильности страны".

Британское министерство обороны заявило, что оно поддерживает подготовку правительства к хаотичному Brexit, чтобы обеспечить наличие "эффективного и пропорционального плана действий в чрезвычайных ситуациях".

В прошлом месяце министр обороны Гэвин Уильямсон заявлял, что 3500 военных находятся в состоянии готовности, чтобы помочь с подготовкой к "беспорядочному" Brexit.

Военные будут выполнять целый ряд задач, включая усиление существующих операций армии, связь с другими органами и предоставление профессиональных навыков. Они также будут направлены для оказания помощи в региональные командные центры, и им будет поручена подготовка, которая не проводится другими ведомствами.

Сначала войска будут развернуты на один год, начиная с 10 февраля.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от поездки на Всемирный экономический форум в Давос в связи с ситуацией вокруг договора о Brexit

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ЕС, Великобритания, Brexit, Гэвин Уильямсон.
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