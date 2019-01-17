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У нее Brexit: Мэй не поедет на экономический форум в Давос

У нее Brexit: Мэй не поедет на экономический форум в Давос
19:19 Сегодня Телеграф

Новости мира: Глава правительства Великобритании Тереза Мэй не поедет на экономический форум в Давосе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от поездки на Всемирный экономический форум в Давос в связи с ситуацией вокруг договора о Brexit, об этом сообщила пресс-секретарь правительства Великобритании.

"Она не поедет в Давос, она сосредоточится здесь на проблемах", - заявила пресс-секретарь, в то время как Мэй участвует в переговорах с политическими партиями в попытке утвердить договор о выходе из ЕС.

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Великобритания все же будет представлена на экономическом форуме в Давосе, планируется, что делегацию возглавит один из министров.

Ежегодный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 27 января.

Ранее сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон в связи с «напряженным графиком» и протестами «желтых жилетов» отказался ехать на форум.

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Президент США Дональд Трамп также сообщал, что не поедет в швейцарский Давос из-за разногласий с правительством и так называемым «шатдауном» из-за необходимости соорудить стену на границе с Мексикой.

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Все по теме:

Великобритания, Давос, Тереза Мэй, Форум в Давосе, Brexit.
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