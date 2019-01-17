"Нет смертной казни": Убийца мэра Гданска может получить пожизненное заключение

Новости мира: Министр юстиции и генпрокурор сообщил, что в польском законодательстве планируется ужесточение наказаний за преступления против жизни, здоровья и свободы.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро отметил, что в правовой системе страны отсутствует возможность применения смертной казни, поэтому убийце мэра Гданьска грозит пожизненное заключение . Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польськое Радио.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро сообщил, какое наказание может получить Стефан В., убийца мэра Гданьска Павла Адамовича: "Если будет установлено, что преступник был вменяем, то ему грозит пожизненное заключение. Преступник должен быть наказан по всей строгости. Пожизненное заключение — это единственное возможное наказание в польской правовой системе, учитывая отсутствие в ней смертной казни".

Збигнев Зёбро также напомнил, что приговоренный к пожизненному заключению может через 25 лет подать прошение об освобождении. Однако минюст готовит поправки в уголовное право.

Збигнев Зёбро также рассказал, что приговор, по которому Стефан В. был осужден в 2014 году, был слишком мягок. Тогда Стефан В. был приговорен к 5,5 годам тюремного заключения за четыре ограбления банковских отделений. Министр юстиции и генпрокурор Польши считает, что этот вид грабежа должен наказываться строже. Збигнев Зёбро отметил, что речь идет о вооруженных нападениях.

Как пишет газета Rzeczpospolita, процесс в отношении Стефана В. Может затянуться и начаться лишь через год. Столько времени может понадобиться на изучение доказательств, допросов свидетелей и т. д. Подготовительные работы к процессу могут занять от шести до двенадцати месяцев. Также процесс может затянуться в случае подачи обвиняемым апелляций на решения прокуратуры.

Напомним, обвиняемый в убийстве мэра Гданська не признал свою вину.

Напомним, инцидент произошел вечером в воскресенье во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства в помощь медицинским учреждениям. Акция, которая проходит во всех городах Польши, завершается концертом.