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ДТП с участием принца Филиппа: появились новые подробности и фото аварии

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ДТП с участием принца Филиппа: появились новые подробности и фото аварии
12:54 Сегодня Телеграф

Новости мира: Полиция графства Норфолк сообщила, что герцог Эдинбургский принц Филипп после ДТП прошел тест на содержание алкоголя в организме, результат - негативный.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп, который накануне попал в ДТП, прошел тест на содержание алкоголя в организме.

Пресс-служба полиции графства Норфолк, в котором вблизи от имения Сэндрингем произошел сам инцидент, сообщила, что это обязательная процедура. В полиции сообщили, что оба водителя прошли его и продемонстрировали негативные показания.

На опубликованных британскими СМИ фотографиях с места ДТП видно,что автомобиль марки Land Rover,за рулем которого находился 97-летний герцог Эдинбургский принц Филипп, перевернулся из-за столкновения с легковой машиной Kia.

 

Фото: https://twitter.com/OfficialFGTNews

По словам очевидцев, герцогу Эдинбургскому помогли выбраться из машины, он был очень напуган, но был в сознании.

Фото: https://twitter.com/TweetMoreUKNews

Известно, что женщина-водитель автомобиля марки Kia получила порезы, а ее пассажир - травму руки. Обоим потребовалась госпитализация, но после оказания им медицинской помощи их отправили домой.

Муж Елизаветы II попал в аварию

Как известно, принц Филипп летом 2017 официально завершил выполнение общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома.Однако он сможет лично выбирать те общественные мероприятия, которые ему время от времени захочется посещать совместно с Елизаветой II. В этом году, 10 июня принцу Филиппу исполняется 98 лет. За почти 70 лет он принял участие в 22,2 тыс. Мероприятий, произнес 5496 речей, был патроном или членом 785 организаций.

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ДТП, Герцог Эдинбургский, Фото ДТП, Графство Норфолк, ДТП с принцем Филиппом в Британии, Тест на содержание алкоголя.
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