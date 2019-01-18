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В Швеции спустя 131 день после выборов стало известно имя премьер-министра

В Швеции спустя 131 день после выборов стало известно имя премьер-министра
14:53 Сегодня Телеграф

Новости мира: Премьер-министром Швеции избран лидер Социал-демократической партии Стефан Левен, его избрали через 131 день после проведения парламентских выборов.

Через 131 день после проведения парламентских выборов в Швеции избрали премьер-министра страны. Им стал лидер Социал-демократической партии Стефан Левен.

Спикер парламента Швеции Андреас Норлен комментируя его назначение заявил, что чувствует облегчение в связи с тем. что в стране теперь есть правительство. Сообщается, что кандидатуру Левена поддержали 115 депутатов, против были 153, а воздержались - 77.

Левена избрали премьер-министром страны несмотря на то, что за его кандидатуру проголосовало меньшее количество депутатов. Согласно правилам, чтобы отклонить его кандидатуру, против должны были бы проголосовать более 175 депутатов.

Благодаря избранию нового премьер-министра, в Швеции завершится затяжной политический кризис, который возник из-за того, что ни одной из политических ведущих сил не удалось получить на выборах достаточного количества мандатов, чтобы сформировать большинство.

В Швеции проголосовали против второго срока действующего премьера

Отмечается, что партии приняли попытку сформировать коалицию без ультраправых "Шведских демократов", которые получили значительную поддержку на выборах. С сентября, когда в стране состоялись выборы, парламент уже отклонял кандидатуру Левена и лидера правоцентристов Ульфа Кристерсона.

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Все по теме:

Парламентские выборы, Стефан Левен, Премьер-министр Швеции, Затяжной политический кризис в Швеции.
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