Скачать
Пятница, 18.01.2019
МИД Украины: У нас нет никаких дипотношений с РФ
МИД Украины: У нас нет никаких дипотношений с РФ
Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
The Ring: Кличко вернется на три боя
The Ring: Кличко вернется на три боя
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки

Беднейшая страна ЕС введет евровалюту лишь через 3 года

Беднейшая страна ЕС введет евровалюту лишь через 3 года
14:26 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: pixabay

Новости мира: Болгария отвечает всем требованиям ЕС, но введет евро не раньше 2022 года.

Болгарии придется подождать как минимум до середины 2022 года, чтобы присоединиться к еврозоне.

Об этом заявил в пятницу еврокомиссар, ответственный за единую валюту, Валдис Домбровскис, пишет Reuters.

Страна отвечает номинальным критериям для введения евро, имеет низкую инфляцию, здоровую систему госфинансов и уже привязанную к евро валюту лев. В то же время Болгария является беднейшим членом ЕС и имеет проблемы в некоторых своих банках.

Прошлогодняя заявка Софии на присоединение к механизму валютного курса (ERM-2), который является предпосылкой для введения евро, скорее всего, будет принята "к середине этого года", сказал комиссар Валдис Домбровскис.

В еврозоне замедлилась инфляция

Он добавил, что Болгария должна быть членом ERM-2 в течение двух лет, а затем будет необходим еще один год для "практической подготовки" к введению евро.

"Для того чтобы ввести евро с момента вступления Болгарии в ERM-2, нужно минимум еще три года", - сказал Домбровскис, фактически устанавливая дату вступления Софии в еврозону не ранее середины 2022 года.

Еврокомиссия в мае прошлого года обнародовала отчет, в котором говорится, что семь стран-членов ЕС, которые планируют перейти на евро, пока не готовы к присоединению к еврозоне из-за невыполнения определенных требований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евро, ЕС, Болгария, Валдис Домбровскис, Еврокомиссияя, ERM-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
04 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
05 Рада приняла важный закон о социальных услугах: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах
Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь