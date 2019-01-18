Беднейшая страна ЕС введет евровалюту лишь через 3 года

Новости мира: Болгария отвечает всем требованиям ЕС, но введет евро не раньше 2022 года.

Болгарии придется подождать как минимум до середины 2022 года, чтобы присоединиться к еврозоне.

Об этом заявил в пятницу еврокомиссар, ответственный за единую валюту, Валдис Домбровскис, пишет Reuters.

Страна отвечает номинальным критериям для введения евро, имеет низкую инфляцию, здоровую систему госфинансов и уже привязанную к евро валюту лев. В то же время Болгария является беднейшим членом ЕС и имеет проблемы в некоторых своих банках.

Прошлогодняя заявка Софии на присоединение к механизму валютного курса (ERM-2), который является предпосылкой для введения евро, скорее всего, будет принята "к середине этого года", сказал комиссар Валдис Домбровскис.

Он добавил, что Болгария должна быть членом ERM-2 в течение двух лет, а затем будет необходим еще один год для "практической подготовки" к введению евро.

"Для того чтобы ввести евро с момента вступления Болгарии в ERM-2, нужно минимум еще три года", - сказал Домбровскис, фактически устанавливая дату вступления Софии в еврозону не ранее середины 2022 года.

Еврокомиссия в мае прошлого года обнародовала отчет, в котором говорится, что семь стран-членов ЕС, которые планируют перейти на евро, пока не готовы к присоединению к еврозоне из-за невыполнения определенных требований.