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В Чехии из-за поломки подъемника 71 лыжник "завис в воздухе"

В Чехии из-за поломки подъемника 71 лыжник &quot;завис в воздухе&quot;
16:47 Сегодня Телеграф Фото: полиция Чехии

Новости мира: На горнолыжном курорте Букова гора в Чехии 71 лыжника в течение 3 часов снимали с подъемника вертолетами через поломку, причиной которого стало упавшее дерево.

В Чехии на горнолыжном курорте Букова гора спасатели используя вертолеты на протяжении 3-х часов снимали со сломанного подъемника 71 лыжника. Об аварии информация спасателям поступила во второй половине дня в четверг, 17 января.

Причиной стало большое количество выпавшего снега, которое привело к тому, что одно высокое дерево упало на подъемник, на котором в горы поднимались горнолыжники и сноубордисты.

В результате происшествия, движение 1688-метрового подъемника прекратилось, и более 70 человек застряли в воздухе.

Работу горнолыжного курорта на время проведения спасательной операции, которая длилась 3 часа, приостановили. Пострадавших, по информации, нет.

Напомним, на горнолыжном курорте Грузии Гудаури произошла авария на канатной дороге в марте 2018 года из-за отключения электроэнергии, пострадали 10 человек. Несколько гандол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги, и столкнулись друг с другом. Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Традиционно горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.

 

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Чехия, Вертолет, Видео, Горнолыжный курорт, Фото, Подъемник, Поломка, Спасательная операция, Лыжники, Букова гора.
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