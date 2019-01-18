Скачать
Пятница, 18.01.2019
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого
Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

В центре Праги загорелся мужчина

Смотрите фото (5)
В центре Праги загорелся мужчина
19:03 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Мужчина поджег себя в центре Праги, врачи госпитализировали пострадавшего.

В центре Праги на Вацлавской площади мужчина пытался осуществить самосожжение.

Как сообщает iDnes, огонь погасили люди, которые проходили мимо.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени в пятницу. Пострадавшего с 30% ожогами кожи госпитализировали.

Очевидцы сообщают, что прохожие пытались потушить огонь на горящем мужчине с помощью одежды. Но это не помогало, поэтому они побежали в кафе за огнетушителем.

Причины поступка и обстоятельства попытки самосожжения расследует полиция.

В Чехии из-за поломки подъемника 71 лыжник "завис в воздухе"

Инцидент произошел вблизи места, где 50 лет назад 16 января на Вацлавской площади себя поджег студент Ян Палах. Через три дня в больнице он умер. По себе Палах оставил письма, в которых писал, что хочет разбудить чехословацкое общество с пассивности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Чехия, Прага, Поджог, Ян Палах, Самоподжог.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления на Крещенский сочельник 2019
04 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
05 Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь