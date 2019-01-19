Скандал вокруг Huawei: Глава МИД Китая отменил встречу с чешским коллегой

Новости мира: Пекин отменил встречу глав МИД Китая и Чехии из-за предупреждения по Huawei.

Китай отменил встречу своего министра иностранных дел с чешским коллегой из-за предупреждения об угрозе безопасности во время использования техники компании Huawei.

Об этом сообщает Radio Praha.

"Чешский президент Милош Земан заявил, что Пекин отменил встречу министра иностранных дел Китая с его чешским коллегой в ответ на предупреждения спецслужб Чехии относительно угрозы безопасности данных, которую несет использование техники китайской корпорации Huawei", - говорится в сообщении.

Земан добавил, что Китай также отложил заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, не назвав новой даты. Представитель МИД заявил, что заседание межправительственного комитета перенесли, и это подтвердили китайские чиновники.

Чешское управление по кибербезопасности заявил ранее, что использование продуктов Huawei или ZTE может угрожать безопасности данных. Важнейшим организациям страны правительство приказало провести оценку рисков, связанных с использованием таких технологий.

Земан сказал, что хотел бы встретиться с главой Huawei во время визита в Китай в апреле, чтобы урегулировать ситуацию.

Как сообщалось, ранее компания Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретили ей развивать сети 5G через опасения относительно национальной безопасности. Норвегия также рассматривает такую возможность.