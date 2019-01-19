СМИ: США могут ограничить деятельность китайских телекоммуникационных компаний

Администрация США планирует существенно ограничить деятельность китайских телекоммуникационных компаний на территории страны. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
"Вашингтонская администрация готовит исполнительный указ, который грозит существенными ограничениями для тех занятых в телекоммуникационной сфере компаний КНР, которые связаны с китайскими властями и ведут бизнес в США. В качестве причин такого шага в документе будут названы соображения национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Согласно сведениям источников Bloomberg, в плане не упомянуты такие китайские компании, как Huawei и ZTE, против которых Вашингтон уже ввел ограничительные меры.
Отмечают, что документ не предусматривает полного запрета на ведение китайскими телекоммуникационными компаниями бизнеса в США и может быть представлен Трампу уже в феврале. Подготовка указа происходит на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, а также взаимного введения импортных пошлин.