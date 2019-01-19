В Мариацком костеле пройдет церемония погребения мэра Гданьска Адамовича

Новости мира: В Мариацком костеле сегодня, 19 января, пройдет церемония погребения мэра Гданьска Павела Адамовича, который скончался от ножевых ран в сердце.

Торжественная церемония погребения мэра Гданьска Павела Адамовича, умершего в прошлый понедельник в результате ножевых ранений, состоится в субботу в Мариацком костеле города.

Церемония с участием первых лиц польского государства, в частности президента и премьер-министра РП, международных гостей, также и из Украины, начнется в субботу в 13 часов (по киевскому времени) в Мариацком костеле.

Церемонию захоронения будут транслировать польские телеканалы, а жители города смогут следить за ней с больших экранов, расположенных в нескольких местах Гданьска. В городе введены усиленные меры безопасности.

Накануне гроб с телом мэра перенесен из Европейского центра солидарности, где с ним простились десятки тысяч человек, в Мариацкий костел. Процессия шла по улицам города мимо мест, которые были близки для мэра: школы, где учился Адамович, места проживания, учебы и работы.

В Мариацкий костел гроб с телом мэра заносили мэры нескольких польских городов, в частности Варшавы, Сопота, Вроцлава. После полуночи тело мэра было кремировано. Урна с прахом Адамовича будет погребена в костеле. После Второй мировой войны Адамович станет только четвертым человеком, который похоронен в этом известном костеле.

С пятницы вечера и до субботы по всей Польше продолжается национальный траур по погибшему мэру. Украину на торжественной церемонии погребения будут представлять посол Украины в РП Андрей Дещица и консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин.

Как сообщалось, на 53-летнего Адамовича, который был мэром Гданьска в течение 20 лет, совершено покушение в минувшее воскресенье во время торжественного завершения ежегодной благотворительной акции "Большой оркестр праздничной помощи". От полученных ножевых ранений он скончался в понедельник.

Нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес мэру минимум два удара ножом в область сердца. Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был якобы несправедливо осужден по вине оппозиционной партии "Гражданская платформа", членом которой был Адамович. Мужчину арестовали на три месяца. После этого по всей стране прошли многотысячные митинги против ненависти в публичном пространстве.