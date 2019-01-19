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В Бельгии в результате крушения судна разрушился мост

В Бельгии в результате крушения судна разрушился мост
13:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Брюсселе из-за крушения судна разрушился мост, на его восстановление может уйти не меньше четырех месяцев.

На восстановление моста в Брюсселе, разрушенного накануне в результате крушения судна, может понадобиться не меньше четырех месяцев. Об этом сообщает бельгийское издание Brussels Times.

"Ремонт моста над морским судоходным каналом Брюссель-Шельд, по информации муниципальных властей, может быть завершен не скорее, чем за четыре месяца. Мост был поврежден речным судном, которое врезалось в его конструкции. В результате проезжая часть моста была деформирована и сдвинута на пять или шесть метров, поврежден также механизм, которым обе части моста поднимались для обеспечения прохода судов", - говорится в сообщении.

В результате аварии было перекрыто сообщение с портом Брюсселя, при этом несколько речных судов не могут покинуть порт. Затруднено также автомобильное сообщение с Брюсселем со стороны Антверпена в результате повреждения проезжей части, которую смогут восстановить не ранее чем через неделю, сообщает бельгийское издание.

Местные власти организовали автобусное сообщение в объезд, в частности, для доставки людей к месту работы и детей в школы.

Напомним, в Нью-Йорке во вторник, 15 января, строители с помощью динамита подорвали огромный мост через реку Гудзон. Снесенный мост под названием Таппан Зи построили еще в 1955 году. Он был одним из самых старых мостов через Гудзон американского Нью-Йорка. Его планировали снести еще в 2005 году, но по неизвестным причинам это произошло лишь только сейчас.

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Брюссель, Мост, Разрушение, Восстановление, крушение судна.
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