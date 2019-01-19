В Осло арестовали россиянина-террориста: адвокат называет его "неуравновешенным"

Новости мира: В Норвегии арестовали россиянина, устроившего первый теракт в стране после Брейвика.

Районный суд Осло принял решение арестовать на месяц 20-летнего россиянина, который 18 января напал с ножом на женщину в супермаркете города. Пострадавшая находится в критическом состоянии в больнице.

Об этом пишет Aftenposten.

Ула Лунде, адвокат выходца из Башкортостана, считает, что его подзащитный - неуравновешенный. Россиянин, по словам защитника, убежден, что все христиане заслуживают смерти.

"Содержание под стражей необходимо для общественности. Я говорю это, несмотря на то, что я защитник", - отметил он.

"Он опасен для жизни и здоровья. Он может выйти, взять автобус и осуществить террористический акт", - сказал адвокат.

Суд также назначил злоумышленнику психиатрическую экспертизу.

"Мы находимся на ранней стадии расследования первого террористического случае в Норвегии после 22 июля (2011 года - дня теракта Андреаса Брейвика. - Ред.), - заявили в полиции.

Русский несколько часов находился в Швеции, прежде чем приехал в Норвегию в четверг. Чем купил в Осло. Жертву, вероятно, он выбрал наугад.

"Этот человек сказал во время допроса, он хотел убить несколько человек, и еще это был акт терроризма", - сказала представительница полиции.

Адвокат говорит, что 20-летний мужчина утверждает, что намеревался осуществить несколько террористических актов в Норвегии и других европейских странах.

"Он одинокий волк и действовал в одиночку. Он не имеет сети в России и не связан с Идил", - говорит он.

По статье 131 Уголовного кодекса Норвегии об осуществлении теракта злоумышленнику грозит до 21 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, норвежская полиция подозревает в терроризме россиянина, который в четверг напал с ножом на женщину в супермаркете Осло.