Лидеры всех финских партий убеждены в целесообразности сохранения санкций против РФ

Новости мира: Лидер финских евроскептиков считает, что ЕС нужны санкции против энергетического сектора РФ.

Все финские парламентские партии считают, что антироссийские экономические санкции отменять нельзя.

Об этом свидетельствует опрос Yle, в котором приняли участие лидеры всех парламентских партий.

"Причина такой позиции в том, что Крым остается оккупированным, а минские соглашения не выполняются", - говорится в материале.

Лидер евроскептической партии "Истинные финны" Юсси Халла-Ахо также поддерживает продолжение санкций, однако считает целесообразным сместить их акцент "с продовольственных товаров на сотрудничество в области энергетики".

Гораздо больше неуверенности во мнениях относительно возможного вмешательства России в финскую политику.

Семь партий из девяти смогли ответить на вопрос, будет ли Россия влиять на результаты парламентских выборов. Все лидеры, однако, считают возможным влияние со стороны иностранных государств.

Только лидер "Истинных финнов" Халла-Ахо заявил, что Россия не будет вмешиваться в выборы.

"Степень российского влияния и воздействия преувеличивается, а российскую карту каждый раз достают из колоды во время разборок внутри Европейского Союза", - сказал Халла-Ахо.

Только Коалиционная партия и Шведская народная партия выступают за вступление в НАТО. "Синее будущее" подчеркивает, что Финляндии следует вступить в НАТО, если такое решение примет Швеция.