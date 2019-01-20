Протестующие в Сербии опять требовали отставки Вучича

Новости мира: В Сербии вновь прошли антиправительственные демонстрации.

Антиправительственные акции протеста прошли в субботу в нескольких городах Сербии, в том числе Белграде, Нише, Нови-Саде, Крагуеваце, Кралеве, Прокупле, Горни-Милановаце и Сомборе. Наиболее массовая акция прошла в Белграде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Столичная демонстрация традиционно стартовала от площадки у философского факультета Белградского университета. Затем протестующие под лозунгами "Мы вместе с народом" и "Проснись, вставай Сербия!"двинулись по центральным улицам столицы. Одним из требований собравшихся стала отставка президента Сербии Александра Вучича", - говорится в сообщении.

Антиправительственная манифестация была хорошо организована, во главе колонны шли автомобили с звукоусиливающей аппаратурой, с которой раздавались хиты сербского года, а также традиционные для Балкан "протестные" композиции, в том числе сербский вариант песни "Ай, Кармела" (песня появилась еще в 1808 году во время сопротивления испанцев Наполеону, затем стала одним из символов борьбы республиканцев во время Гражданской войны в Испании (1936-1939)).

Отмечают, что сотрудники дорожной инспекции останавливали движение для прохода протестующих. Полицейских в форме на протесте не было. Министерство внутренних дел Сербии состоянию в настоящее время не сообщало никаких данных о численности протестующих.

Эта акция стала седьмой по счету за последние два месяца. Поводом для начала протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в связи с этим обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.