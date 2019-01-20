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"Антироссийские планы": США снимают оружейное эмбарго с Кипра

&quot;Антироссийские планы&quot;: США снимают оружейное эмбарго с Кипра
03:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: США снимают оружейное эмбарго с Кипра, Москва говорит об "антироссийских планах".

США вскоре начнут отменять давнее оружейное эмбарго в отношении Кипра, поскольку Вашингтон признает вклад средиземноморской островного государства в укрепление региональной стабильности и безопасности.

Об этом сообщил кипрский министр иностранных дел, пишет AP.

Министр иностранных дел Никос Христодулидис заявил, что Вашингтон видит "дополнительную ценность" предоставления Кипру возможности приобрести военную технику, что поможет расширить его возможности для повышения региональной безопасности.

Эмбарго было наложено в 1987 году с целью предотвращения наращивания оружия, которое могло препятствовать дипломатическим усилиям по объединению разделенного Кипра. 

Христодулидис сказал, что процесс отмены эмбарго, запущенный в Конгрессе США, отражает "позитивный сдвиг" в том, что Вашингтон больше не рассматривает Кипр исключительно через призму нерешенного конфликта.

"Это является доказательством, если хотите, признания администрацией США положительной роли, которую Кипр играет как опора стабильности и безопасности в более широком регионе", - сказал Христодулидис.

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Рост интереса США к богатому газом восточному Средиземноморья, похоже, разгневал Россию.

Российское министерство иностранных дел в прошлом месяце предупредило о том, что оно называет "антироссийскими планами" военного наращивания США на Кипре, чтобы противостоять растущему влиянию России в регионе.

Христодулидис сказал, что заявление Москвы не отражает реальность. Он передал своему российскому коллеге, что более тесные связи с Вашингтоном не должны толковаться как "наносящие ущерб" отношениям Кипра с любой другой страной. Он сказал, что внешняя политика Кипра не участвует в "игре с нулевой суммой".

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Кипр, США, Россия, Оружейное эмбарго, Никос Христодулидис.
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