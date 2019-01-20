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В Оттаве прошел марш за права женщин, несмотря на 20° мороза

В Оттаве прошел марш за права женщин, несмотря на 20° мороза
10:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В столице Канады Оттаве в субботу. 19 января, прошел марш за права женщин, участи приняли более тысячи человек.

Несмотря на крайне низкую температуру, более тысячи человек приняли участие в марше за права женщин, который прошел в субботу в Оттаве. В течение дня температура в столице Канады не поднималась выше отметки в -20 градусов.

Участники, среди которых были как мужчины, так и женщины, сначала собрались у здания парламента Канады, где провели короткий митинг. После этого все вместе они отправились 3-х километровым маршем через центр города в парк в его южной части.

Протестующие держали в руках различные плакаты, затрагивающие широкую проблематику: от прав человека в мире к движению #MeToo и современных политических решений руководства Канады и провинции Онтарио.

 

К митингу присоединился также министр окружающей среды Канады Кэтрин Маккена, которая была избрана в парламент от округа в Оттаве.

Отметим, что подобные марши прошли в субботу также в других городах Канады. По информации полиции, мероприятие прошло без каких-либо столкновений или противостояний.

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Оттава в этом году стала самой холодной столицей мира на Крещение, обойдя даже традиционного лидера - Улан-Батор. Утром столбики термометров в столице Канады опустились до уровня -24 градусов по шкале Цельсия.

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Митинг, Канада, Оттава, Марш за права женщин.
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