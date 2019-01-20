Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано
Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано
Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных
Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Ученые обнаружили удивительную находку
Ученые обнаружили удивительную находку

Пожар на горнолыжном курорте Куршевель, есть погибшие и пострадавшие

Пожар на горнолыжном курорте Куршевель, есть погибшие и пострадавшие
14:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: На одном из самых престижных горнолыжных курортах мира, в Куршевеле в доме, где проживали работники произошел пожар, погибли 2 человека, еще 22 пострадали.

Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар, погибли 2 человек, еще 22 пострадали.

По информации иностранных СМИ, возгорание произошло в доме, где проживали приблизительно 60 работников, среди них были иностранцы.

Сообщается, что пожар охватил три здания горнолыжного курорта. К тушению пожара было привлечено 70 спасателей. На данный момент устанавливаются причины возгорания. Прокуратура и полиция проводят расследование по факту инцидента. 

 

Как сообщил местный чиновник Фредерик Луазо, пока личности погибших не установлены. Так как пожар произошел на третьем этаже, многие люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. По словам очевидцев, пожар начался около 5 утра.  В здании жили сезонные работники, в основном молодежь.

В Дамаске прогремел мощный взрыв, есть убитые и раненые

Куршевель - один из самых престижных горнолыжных курортов мира, находится во Французских Альпах. Он имеет 11 пятизвездочных отелей и является единственным горнолыжным курортом во Франции, где есть отель с 6-м звездным рейтингом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Пожар, Погибшие, Горнолыжный курорт, Раненые, Куршевель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
03 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
04 Пакьяо решением судей победил Бронера
05 Бокс. Маркус Браун победил Баду Джека в кровавом бою
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Епифаний рассказал, что запланировала ПЦУ после его интронизации
Епифаний рассказал подробности его интронизации
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь