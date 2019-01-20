Пожар на горнолыжном курорте Куршевель, есть погибшие и пострадавшие

Новости мира: На одном из самых престижных горнолыжных курортах мира, в Куршевеле в доме, где проживали работники произошел пожар, погибли 2 человека, еще 22 пострадали.

Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар, погибли 2 человек, еще 22 пострадали.

По информации иностранных СМИ, возгорание произошло в доме, где проживали приблизительно 60 работников, среди них были иностранцы.

Сообщается, что пожар охватил три здания горнолыжного курорта. К тушению пожара было привлечено 70 спасателей. На данный момент устанавливаются причины возгорания. Прокуратура и полиция проводят расследование по факту инцидента.

SAVOIE : Violent incendie ce matin dans la station de ski de #Courchevel. Au moins 2 morts et 22 blessés dont 4 graves (Le Dauphiné). pic.twitter.com/y3ajlMcG9h — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 20 января 2019 г.

Как сообщил местный чиновник Фредерик Луазо, пока личности погибших не установлены. Так как пожар произошел на третьем этаже, многие люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. По словам очевидцев, пожар начался около 5 утра. В здании жили сезонные работники, в основном молодежь.

Куршевель - один из самых престижных горнолыжных курортов мира, находится во Французских Альпах. Он имеет 11 пятизвездочных отелей и является единственным горнолыжным курортом во Франции, где есть отель с 6-м звездным рейтингом.