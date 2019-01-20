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Эсминец ВМС США Donald Cook вошел в Черное море

Эсминец ВМС США Donald Cook вошел в Черное море
15:46 Сегодня Телеграф www.eurointegration.com.ua

Новости мира: Эскадренный минононосец США USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря этой ночью, он находится в Стамбуле.

Американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря в субботу поздно вечером. Фото корабля в Стамбуле опубликованы в соцсетях.

Эскадренный минононосец США прошел через пролив Босфор в темное время суток.

"USS Donald Cook прошел турецкие проливы и вошел в Черное море 19 января 2019 года для проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров", - говорится в сообщении командования морских сил США в Европе и Африке.

 

Это первое прибытия корабля в Черное море и второй корабль ВМС США в регионе в этом году.

Donald Cook вооружен ракетами Tomahawk, имеет другое артиллерийское, зенитное, ракетное и торпедное вооружение. Корабль базируется в испанском порту Рота в рамках программы противоракетной обороны НАТО.

Как сообщалось, это уже второй за 2019 год военный корабль США, вошедший в акваторию Черного моря. В начале января американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43) в воскресенье, 6 января, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря.

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Черное море, Стамбул, Акватория, USS Donald Cook (DDG-75), Миноносец США.
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