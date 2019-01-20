Эсминец ВМС США Donald Cook вошел в Черное море

Новости мира: Эскадренный минононосец США USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря этой ночью, он находится в Стамбуле.

Американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря в субботу поздно вечером. Фото корабля в Стамбуле опубликованы в соцсетях.

Эскадренный минононосец США прошел через пролив Босфор в темное время суток.

"USS Donald Cook прошел турецкие проливы и вошел в Черное море 19 января 2019 года для проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров", - говорится в сообщении командования морских сил США в Европе и Африке.

#USSDonaldCook transited the Turkish Straits and entered the Black Sea Jan. 19, 2019 to conduct maritime security operations in support of regional allies and partners. pic.twitter.com/F8JDL9aLxG — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 19 января 2019 г.

Это первое прибытия корабля в Черное море и второй корабль ВМС США в регионе в этом году.

Donald Cook вооружен ракетами Tomahawk, имеет другое артиллерийское, зенитное, ракетное и торпедное вооружение. Корабль базируется в испанском порту Рота в рамках программы противоракетной обороны НАТО.

Как сообщалось, это уже второй за 2019 год военный корабль США, вошедший в акваторию Черного моря. В начале января американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43) в воскресенье, 6 января, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря.