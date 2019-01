Эсминец ВМС США Donald Cook вошел в Черное море

Американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря в субботу поздно вечером. Фото корабля в Стамбуле опубликованы в соцсетях.

Эскадренный минононосец США прошел через пролив Босфор в темное время суток.

"USS Donald Cook прошел турецкие проливы и вошел в Черное море 19 января 2019 года для проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров", - говорится в сообщении командования морских сил США в Европе и Африке.

#USSDonaldCook transited the Turkish Straits and entered the Black Sea Jan. 19, 2019 to conduct maritime security operations in support of regional allies and partners. pic.twitter.com/F8JDL9aLxG

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 19 января 2019 г.