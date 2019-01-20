Среди пострадавших на горнолыжном курорте Куршевель украинцев нет

Новости мира: Стало известно, что среди пострадавших в результате пожара в Куршевеле нет украинцев.

Граждан Украины среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во Франции нет. Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Согласно предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара", - сообщил Кирилич.

Как сообщалось, сегодня, 20 января, ночью на горнолыжном курорте Куршевель в результате пожара погибли два человека, еще 22 пострадали.

Пожар произошел в доме, где жили около 60 сезонных работников, в числе которых иностранцы.