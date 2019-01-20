Среди пострадавших на горнолыжном курорте Куршевель украинцев нет

Граждан Украины среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во Франции нет. Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Согласно предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара", - сообщил Кирилич.
Как сообщалось, сегодня, 20 января, ночью на горнолыжном курорте Куршевель в результате пожара погибли два человека, еще 22 пострадали.
Пожар произошел в доме, где жили около 60 сезонных работников, в числе которых иностранцы.