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Среди пострадавших на горнолыжном курорте Куршевель украинцев нет

Среди пострадавших на горнолыжном курорте Куршевель украинцев нет
18:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Стало известно, что среди пострадавших в результате пожара в Куршевеле нет украинцев.

Граждан Украины среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во Франции нет. Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Согласно предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара", - сообщил Кирилич.

Пожар на горнолыжном курорте Куршевель, есть погибшие и пострадавшие

Как сообщалось, сегодня, 20 января, ночью на горнолыжном курорте Куршевель в результате пожара погибли два человека, еще 22 пострадали.

Пожар произошел в доме, где жили около 60 сезонных работников, в числе которых иностранцы.

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Все по теме:

Франция, МИД, Горнолыжный курорт, Куршевель, Василий Кирилич, Пожар на горнолыжном курорте.
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